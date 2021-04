Para evitar revogação de regime domiciliar, defesa diz que Maluf tem demência e Alzheimer

Por meio de laudo médico enviado ao STF, a defesa de Paulo Maluf (SP), 89 anos, tenta evitar a saída do ex-prefeito do regime domiciliar para a Papuda (DF), como quer o MPF. Advogados relatam a possibilidade de ele ter Doença de Alzheimer com as atuais condições de saúde. O ex-deputado prefeito cumpre pena de 7 anos por corrupção quando comandou a Prefeitura de SP edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin determinou a realização de uma perícia médica para avaliar as condições de saúde do ex-prefeito Paulo Maluf, de 89 anos. Em laudo médico assinado pelo neurologista Wanderley Cerqueira de Lima, a defesa do ex-parlamentar afirmou que, desde novembro de 2020, ele sofre períodos de desorientação e de confusão mental, com quadro compatível com demência e evoluindo para Doença de Alzheimer. De acordo com o documento, Maluf fraturou o colo do fêmur esquerdo devido a uma queda em outubro de 2019, e teve piora na locomoção, necessitando de cadeira de rodas. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

O ex-prefeito cumpre em regime domiciliar uma pena de 7 anos e 9 meses por lavagem de dinheiro em crime relacionado com desvio de dinheiro de obras quando comandou a Prefeitura de São Paulo. O ex-parlamentar, de 89 anos, cumpre também uma outra pena de dois anos e nove meses por crime eleitoral.

O magistrado da Corte ordenou o exame, após a Procuradoria Geral da República (PGR) pedir a revogação do regime de prisão domiciliar ao qual Maluf está submetido desde 2018 por razões humanitárias. O Ministério Público Federal defende, no entanto, que ele retorne para o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

Um relatório médico de 2018 apontou ser imprescindível que o ex-prefeito de São Paulo receba "cuidados específicos" para "múltiplas metástases ósseas em coluna vertebral e quadril". Mas a Procuradoria disse que a manutenção do regime domiciliar é "extemporânea" por ser baseada em circunstâncias médicas antigas.

