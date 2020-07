Para integrantes do governo Witzel, prisão de ex-secretário complica situação do governador

247 - Para integrantes do primeiro escalão do governo do Rio de Janeiro, a prisão do ex-secretário de Saúde do Rio Edmar Santos nesta sexta-feira (10) complica ainda mais a relação do governador Wilson Witzel (PSC) com o Legislativo fluminense. Segundo reportagem da CNN Brasil, a avaliação é que a prisão do ex-secretário favorece um processo de impeachment contra o governador.

Edmar Santos comandou a Secretaria Estadual de Saúde de janeiro a maio deste ano, quando foi afastado pela suspeita de irregularidades e fraudes em contratos para a compra de equipamentos e insumos destinados ao combate da Covid-19 no estado.

Ainda conforme a reportagem, Edmar já era investigado no âmbito administrativo pela suspeita de irregularidades em contratos da ordem de R$ 110,6 milhões.

Segundo aliados de Witzel ouvidos pela CNN, o governador deverá enfrentar dificuldades para se livrar do processo de impeachment, uma vez que fatos novos surgem diariamente e complicam ainda mais a situação.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.