Parecerista do golpe de 2016, Janaina Paschoal lamenta prisão de golpista boliviana

247 - A deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB-SP), uma das autores do documento que embasou o golpe contra Dilma Rousseff em 2016, lamentou a condenação da ex-presidenta da Bolívia Jeanine Añez (2019-2020) a dez anos de prisão por conta do envolvimento dela no golpe de 2019.

"O mais triste é ler na Imprensa que a ex-Presidente da Bolívia, condenada a 10 anos de prisão, está sendo punida por tramar golpe! Como assim? E os quatro mandatos do ditador que a antecedeu? Que Imprensa é essa, que adere a uma narrativa, sem investigar? Isso sim é fake news!", escreveu a parlamentar no Twitter.

A parlamentar foi parecerista do golpe contra Dilma em 2016. Naquele ano, tanto o Ministério Público como uma perícia do Senado inocentaram a então presidenta.

— Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) June 11, 2022

