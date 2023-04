‘Parecia que ela estava chicoteando um escravo que não fez o serviço direito’, diz homem que foi atacado por mulher bolsonarista

Apoie o 247

247 - O entregador Max Ângelo dos Santos, uma das vítimas de agressões no meio da rua em São Conrado, Zona Sul do Rio, disse em reportagem à TV Globo que se sentiu no tempo da escravidão quando Sandra Mathias Correia de Sá pegou a coleira do cachorro e deu chicotadas em suas costas.

“Parecia que ela estava chicoteando um escravo que não fez o serviço direito. Mas eu não sou escravo, entendeu? O tempo da escravidão já acabou", disse.

O episódio aconteceu no domingo (9) e, segundo Max, depois disso ele não teve mais condições de trabalhar. "Essa é minha única fonte de renda. Aqui que pago o aluguel, pago a pensão dos meus filhos", disse o rapaz.

“Ainda estou tentando absorver tudo aqui. Teve uma hora que eu desabei e chorei. A minha mulher tentou me acalmar. Se não denunciar, vai continuar acontecendo. Aconteceu com outras pessoas aqui, e eles não levaram à frente. Mas eu vou levar à frente, isso não pode acontecer”, desabafou.

Sandra Mathias Correia de Sá, ex-atleta de vôlei, é acusada de injúria por preconceito e lesão corporal por entregadores no Rio de Janeiro. Tudo começou quando a mulher se irritou com os profissionais que circulavam de moto na calçada.

Em uma das imagens, ela pega a guia da coleira do cachorro e dá uma espécie de chicotada nas costas de um dos entregadores, que é negro. Em outro momento, a mulher lança um soco contra o homem.

De acordo com o Pagmatismo Político, em suas redes sociais, que agora estão trancadas, ela presta apoio a Jair Bolsonaro.

