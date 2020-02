“Parem com esse mimimi de racismo”, diz Hélio Negão sobre declaração racista de Bolsonaro

O deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), conhecido como Hélio Negão, classificou como “esse mimimi de racismo” as declarações do ocupante do Planalto, que em live disse que o parlamentar e deu uma "queimadinha" edit

247 - O deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), conhecido como Hélio Negão ou Hélio Bolsonaro, classificou como “esse mimimi de racismo” as declarações do ocupante do Planalto, que em live na última quinta-feira (20) disse que o "irmão" nasceu de "10 meses" e deu uma "queimadinha". De acordo com o ex-capitão, o parlamentar seria “a sua cara” se não tivesse demorado para nascer.

‌‌‌“O negão é o Hélio, hein. Meu irmão que demorou para nascer. Demorou 10 meses para nascer. O Hélio deu uma queimadinha. Deu uma queimadinha no Hélio aí. Senão, ele seria a minha cara”, disse Bolsonaro ao lado de Lopes.

Em uma sequência de vídeos divulgados nas redes sociais neste sábado, o deputado afirmou que não precisa que a imprensa saia em sua defesa. "Vocês vão começar com esse discurso mimimi de racismo, pô? Você não tem jeito. Antes você falava: Bolsonaro tá andando com negro porque foi acusado de racismo. Sabe quanto tempo eu tenho de amizade com ele? E vocês ficam falando essas besteiras", disse.