Parque Ibirapuera fecha após estrutura metálica cair e ferir pedestres

247 – O Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi fechado para o público após as fortes chuvas que atingiram a cidade nesta segunda-feira (8). De acordo com Metrópoles, durante o temporal, uma estrutura metálica instalada na marquise do parque desabou, deixando quatro pessoas feridas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Albert Einstein, no Morumbi, também na zona sul da capital paulista, e passam bem.

A Urbia, concessionária responsável pelo espaço, não informou qual a previsão de reabertura.

