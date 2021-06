Passeio inútil de Bolsonaro custou R$ 1,2 milhão ao governo de São Paulo

A "motociata" bolsonarista mobilizou 1.433 policiais para fazer a segurança do evento, que contou também com a utilização de cinco aeronaves, dez drones e aproximadamente 600 viaturas edit

247 - A "motociata" de Jair Bolsonaro e apoiadores neste sábado (12) em São Paulo, que marca mais um ato de campanha antecipada para 2022, custou aos cofres públicos R$ 1,2 milhão, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do estado divulgados pela Folha de S. Paulo.

O "passeio" inútil de Bolsonaro mobilizou 1.433 policiais, com a participação de batalhões territoriais e especializados, como Baep, Choque e Canil, além de equipes do Corpo de Bombeiros e do Regaste. Para complementar a segurança da manifestação ainda foram utilizadas cinco aeronaves, dez drones e aproximadamente 600 viaturas.

Para fazer sua campanha pessoal, Bolsonaro utilizou avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e cometeu crime ao pilotar sua moto com a placa coberta. No final do evento, o chefe do Executivo Nacional voltou a espalhar mentiras sobre a Covid-19 e falou novamente em desobrigar o uso de máscara.

