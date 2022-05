Pastor diz que “mendigos têm dever bíblico de passar fome”

Internautas reagiram com repúdio à declaração do pastor Marcos Granconato edit

ICL

247 - O pastor Marcos Granconato, líder da Igreja Batista Redenção, de São Paulo, afirmou que "a maioria dos mendigos têm o dever bíblico de passar fome, pois Paulo diz aos Tessalonicenses: 'se alguém não trabalha, que também não coma'".

Internautas reagiram. "Então a maioria dos mendigos são vagabundos na sua visão? O senhor diz isso com base em quê?", questionou um deles.

Outra pessoa escreveu: "E o que Jesus disse sobre, tive fome não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber e etc... ?".

Confira mais reações ao acessar o post do religioso:

