Pastor é pego furtando dízimo de fiéis da Igreja Universal em São Paulo

O suspeito confessou ter tomado R$ 2,9 mil da igreja. O crime ocorreu em uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus em São José do Rio Preto, São Paulo edit

247 - Um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus em São José do Rio Preto, São Paulo, foi flagrado furtando R$ 2,9 mil do dízimo de fiéis. O pastor responsável pelo departamento financeiro da igreja deu falta de parte do dinheiro e utilizou as gravações das câmeras de segurança para entender o que havia ocorrido.

"Ele assumiu que realmente pegou a quantia de R$ 2,9 mil e que também teria cometido outros furtos anteriormente", informa o boletim de ocorrência.

O suspeito devolveu o dinheiro ao cofre da igreja e não foi preso. "A vítima [igreja] não teve qualquer prejuízo, bem como o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e por esta razão, por ora, deixa de se lavrar o Auto de Prisão em Flagrante".