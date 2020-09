Pastor é preso suspeito de abusar sexualmente de garoto com autismo em SP

247 - O pastor evangélico Mário Sérgio Ferreira da Silva, de 55 anos, foi preso em Peruíbe, município da Baixada Santista (SP). Ele é suspeito de abusar sexualmente de jovens que frequentavam suas igrejas. Quatro pessoas procuraram a Polícia Civil para denunciá-lo, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

A família de uma das vítimas descobriu os abusos, depois que o pai identificou um comportamento diferente no jovem menor de idade, que chorava muito e tinha autismo.

O pai questionou o filho, que revelou os abusos sexuais. Por medo, a família não denunciou o crime imediatamente. "Na igreja, era uma adoração tão grande por esse homem que eu fiquei com medo, porque era a nossa palavra contra a dele. Então, só tirei meu filho de lá, porque ele também estava com medo", disse.

De acordo com o delegado Edmilson Matos, responsável pela investigação, o pastor tinha um endereço em Itanhaém, cidade vizinha. Seu relato foi publicado na TV Tribuna.

"Foram feitas diligências, porém, ele não foi encontrado, se evadiu. Mas, as investigações continuaram no sentido de localizá-lo. Então, o cerco acaba se fechando. Ele é uma pessoa que talvez não tivesse muita alternativa, razão pela qual, com o cerco policial, acredito que ele tenha se entregado", destaca.