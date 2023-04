Pastor evangélico é preso em flagrante por abusar de parente menor de idade: ‘precisava ser curado através do sexo’

Apoie o 247

247 - Um pastor foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (11) por posse sexual mediante fraude contra uma parente menor de idade na Zona Oeste do Rio. A vítima é uma menina de 14 anos. A PMs, o homem alegou estar doente e que “precisava ser curado através do sexo”. De acordo com o G1, a vítima disse que os abusos começaram no ano passado e que o pastor tirou a sua virgindade.

Cidclay Cabral, da Assembleia com Deus Ministério de Missões de Marechal Hermes, foi flagrado com a garota dentro de um automóvel parado na Rua Baguari, em Vila Valqueire. Militares encontraram duas camisinhas usadas e o banco do carona reclinado.

