Pastor Everaldo chora e pede "misericórdia" em depoimento

Ex-presidente nacional do PSC é acusado de participar de fraudes em compras da Saúde no governo de Wilson Witzel durante a pandemia do novo coronavírus

247 - O ex-presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, chorou e pediu "clemência e misericórdia" nesta quinta-feira (17), durante depoimento prestado ao Tribunal Misto que julga o processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel (PSC).

Acusado pelo Ministério Público de ser um dos líderes do esquema de fraudes em compras na área da Saúde do governo Witzel durante a pandemia do novo coronavírus, Pastor Everaldo disse que não tinha condições de depor por meio de videoconferência.

"Não estou em condições de prestar depoimento neste processo. Isso se deve ao fato de eu ser réu perante o STJ pelos mesmos fatos que são apurados no processo de impeachment, e meu foco é me defender naquela Corte", afirmou Everaldo, que foi candidato a presidente nas eleições de 2014.

Mesmo após a recusa, integrantes do TJ-RJ continuaram a questionar Everaldo, que chegou a pedir “misericórdia”. “Peço misericórdia, perdão, clemência, eu não tenho como falar, pois sou réu sobre o mesmo assunto”, frisou.

O presidente do TJ-RJ, Cláudio de Mello Tavares, exigiu respostas às perguntas feitas. "O senhor fala muito em misericórdia, mas queria que o senhor respondesse com misericórdia às perguntas que estão sendo feitas. Eu quero que o senhor responda com objetividade à pergunta que foi genérica e que não envolve o processo criminal."

