Pastor filma a si mesmo quebrando peças do Candomblé 'em nome de Jesus'

247 - Um pastor identificado como Gledson Lima, da Igreja Tenda dos Milagres, gravou a si mesmo destruindo peças do Candomblé e dizendo que a ação que era "em nome de Jesus". O religioso afirmava que estava desfazendo uma "maldição". Os objetos eram uma oferenda a Maria Mulambo na manhã do último domingo (07), em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

O babalorixá Natan de Oxaguiã, do Ilê Àsé Babá Min Okan Fun Fun, registrou ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) nessa quarta-feira (10). A informação foi publicada pelo jornal Extra.

"Os alimentos nos alguidares, as bebidas são oferecidos como presentes, em agradecimento à ancestralidade, portanto, são sagrados", disse o pai de santo. "A postura dele acaba por exercer influência diante de outros, que não conhecem a religião e não aprendem a respeitar", acrescentou.

O babalawô Ivanir dos Santos, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR), repudiou a ação do pastor. "Até quando? O que ainda precisa acontecer para frear atos como esses? Estão mexendo com nosso sagrado. De onde vem toda essa violência?", desabafou o religioso.

