Paulinho da Força, que apoiou o golpe de 2016, é alvo de nova fase da Lava Jato

247 - A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (14) contra o deputado federal Paulinho da Força, presidente do partido Solidariedade. Trata-se de ação da Operação Lava Jato de São Paulo. A sede da Força Sindical, no bairro da Liberdade, o apartamento do deputado em São Paulo e o gabinete dele em Brasília também são alvos de buscas. Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, é um dos mais importantes líderes sindicais de direita do país e apoiou decididamente o golpe contra Dilma Roussef em 2016.

A operação Dark Side é primeira fase da operação Lava Jato junto à Justiça Eleitoral de São Paulo desde o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal que reafirmou a competência da Justiça Eleitoral para os crimes conexos aos crimes eleitorais.

São cumpridos sete mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP) e Brasília (DF), além do bloqueio judicial de contas bancárias e imóveis dos investigados, determinados pela 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP.

A operação foi deflagrada após inquérito policial encaminhado à Justiça Eleitoral de São Paulo em meados de 2019, depois da colaboração premiada de acionista e executivos do Grupo J&F.

De acordo com as investigações, foi constatada a existência de indícios do recebimento de doações eleitorais não contabilizadas durante as campanhas eleitorais dos anos de 2010 e 2012, no valor total de R$1,7 milhão.

Segundo o Ministério Público Eleitoral, os pagamentos teriam ocorrido por meio da simulação da prestação de serviços advocatícios e também com o pagamento de valores em espécie através de doleiros contratados.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.