Paulo Cupertino, assassino de ator de Chiquititas, entra na lista dos criminosos mais procurados pela polícia de SP

Foragido, Paulo Cupertino Matias, de 49 anos, assassino do ator Rafael Miguel, entrou na lista dos 24 criminosos mais procurados pela polícia do estado de São Paulo

247 - Há mais de um ano foragido, Paulo Cupertino Matias, de 49 anos, assassino do ator Rafael Miguel e dos seus pais, entrou na lista dos 24 criminosos mais procurados pela polícia do estado de São Paulo. Miguel atuava na novela infantil "Chiquititas".

De acordo com a acusação feita pelo Ministério Público (MP), o empresário não aceitava o namoro da filha, a estudante Isabela Tibcherani, com o artista. Ela estava com 18 anos à época. Ele tinha 22.

Matias é procurado desde 9 de junho de 2019, quando fugiu após atirar 13 vezes em Rafael e no casal João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, na Zona Sul da capital.

