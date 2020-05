Paulo Marinho depõe na PF sobre vazamento de operação ao clã Bolsonaro

247 - O empresário Paulo Marinho está na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde prestará depoimento sobre as revelações feitas em entrevista publicada no último domingo, em que afirma que foram vazadas informações sobre a Operação Furna da Onça que beneficiou o clã Bolsonaro nas eleições de 2018.

O MPF informa que desarquivou um inquérito policial sobre o suposto vazamento do caso. De acordo com o G1, Marinho será ouvido pelo coordenador do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, Eduardo Benones.

O empresário disse à Folha de S. Paulo que o senador Flávio Bolsonaro foi avisado com antecedência sobre a deflagração da operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato, culminou na prisão de parlamentares do estado em novembro de 2018. As investigações chegaram ao nome de Fabrício Queiroz, suspeito de administrar um esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio.

Marinho foi um dos principais apoiadores da campanha de Jair Bolsonaro e é suplente do senador Flávio Bolsonaro.

