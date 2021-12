Paulo Teixeira diz que Alckmin é hoje o único nome na mesa para ser vice de Lula

"Minha opinião é que o nome do Alckmin pode ser uma saída", disse ele edit

Da revista Fórum – O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) afirmou, em entrevista ao Fórum Onze e Meia nesta quinta-feira (23), que o nome do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin é o “único que está na mesa” para ser vice do ex-presidente Lula (PT) nas eleições de 2022.

“Nome de Alckmin apareceu, há um debate, houve conversas. É um nome que está na mesa, não há outro nome”, disse o parlamentar. Na avaliação dele, Guilherme Boulos (PSOL) e Flávio Dino (PSB) seriam os “candidatos dos sonhos” mas, do ponto de vista eleitoral, para vice, “não acrescentam à chapa”.

“O vice tem que ser do Sudeste, desse eixo Minas-São Paulo, não dá para ser de outro lugar, por mais que a gente queira. E nesse eixo, o nome que apareceu é o do Alckmin. (…) Minha opinião é que o nome do Alckmin pode ser uma saída. (…) Já tivemos que recorrer a setores mais à direita”, pontuou Teixeira (leia a íntegra na Fórum) .

