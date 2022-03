PCdoB anuncia apoio a Fernando Haddad para o governo de São Paulo

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - O PCdoB anunciou nesta quinta-feira (3) apoio ao ex-prefeito paulistano Fernando Haddad para o Palácio dos Bandeirantes nas eleições deste ano. O anúncio foi no diretório do partido em São Paulo.

“O @PCdoB_Oficial manifestou apoio a @Haddad_Fernando como nome capaz de liderar as forças progressistas para vencer as eleições em São Paulo. Queremos construir a unidade entre os partidos que debatem a Federação e ampliar. É preciso derrotar o bolsonarismo no Brasil e em SP!”, escreveu o deputado federal Orlando Silva nas redes sociais.

“Queria agradecer a confiança do @PCdoB_Oficial, em nome da querida @lecibrandao, @orlandosilva e Rovilson Britto (presidente do diretório paulista do PCdoB), para a construção da federação progressista de SP”, escreveu Haddad no Twitter.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, Orlando destacou que é “muito importante abrir diálogo com o Psol e Rede, e assim unificar nosso campo político”. “Tudo isso sem deixar de reconhecer a legitimidade do PSB e Psol apresentarem suas candidaturas”, acrescentou.

A decisão do apoio do PCdoB à candidatura Haddad em São Paulo parece dificultar ainda mais uma aliança ou mesmo uma federação reunindo PT e PSB. Os socialistas querem viabilizar o nome do ex-governador Márcio França ao governo paulista.

Os dirigentes comunistas disseram que a decisão foi comunicada ao PSB com antecedência. “Considero que (o PSB recebeu a decisão) com tranquilidade e respeito. Vamos estar juntos, e precisamos ter as relações mais francas e transparentes possíveis”, declarou . Estamos convencidos de que teremos uma candidatura que vai unificar todo esse campo, declarou o presidente do PCdoB em São Paulo, Rovilson Britto, ao jornal O Globo.

Queria agradecer a confiança do @PCdoB_Oficial, em nome da querida @lecibrandao, @orlandosilva e Rovinson Britto, para a construção da federação progressista de SP. https://t.co/06lT4Bujj7