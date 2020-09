PDT indica Antonio Neto como vice de Márcio França em São Paulo

PDT oficializa a candidatura do presidente do diretório municipal de São Paulo, Antonio Neto, a vice-prefeito na chapa do PSB, consolidando aliança nacional edit

247 - Em convenção neste sábado, 12, o diretório municipal do PDT de São Paulo oficializou a candidatura do seu presidente, Antonio Neto, a vice-prefeito na chapa de Márcio França (PSB).

Também fazem parte da coligação “Aqui Tem Palavra” os partidos Solidariedade, de Paulinho da Força, Avante e PMN.

O PDT também abriu mão de candidatura própria em Recife, capital de Pernambuco, para indicar um vice na chapa do PSB.

Em Fortaleza e Porto Alegre, o PDT deve ficar com a cabeça de chapa e o PSB com a vice: José Sarto Nogueira (PDT) com Élcio Batista (PSB) na capital cearense, e Juliana Brizola (PDT) com Maria Luiza Loose (PSB) na capital gaúcha. No Rio de Janeiro, Martha Rocha deve ser anunciada como candidata do PDT à Prefeitura.

