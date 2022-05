PDT negocia com Aécio Neves palanque para Ciro Gomes em Minas Gerais

Alvo de críticas de Ciro Gomes no passado, Aécio Neves se reuniu com Carlos Lupi, presidente do PDT, para negociar a aliança edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após o PT do ex-presidente Lula fechar uma aliança com o candidato a governador de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD), o PDT abriu negociações com Aécio Neves e o PSDB por um palanque para o presidenciável Ciro Gomes (PDT) no estado.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, almoçou com Aécio Neves nesta quarta-feira (25) na casa do deputado Mário Hering (PDT-MG), em Brasília, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

O que se desenha é o seguinte: o PDT apoiaria o ex-deputado Marcus Pestana (PSDB) para o governo mineiro e, em troca, o PSDB ofereceria seu palanque a Ciro Gomes e daria aos pedetistas a vaga de candidato a vice.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ciro Gomes trabalhava por uma aliança com Kalil, mas o ex-prefeito de Belo Horizonte optou por seguir com Lula, líder nas pesquisas eleitorais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aécio Neves, que já foi alvo de críticas de Ciro Gomes, é da ala do PSDB que resiste ao apoio do partido à candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MDB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE