Pela primeira vez, interior de São Paulo supera região metropolitana em mortes por Covid-19

247 - A capital de São Paulo se equiparou com o número de casos de coronavírus registrados no interior do Estado, que superou em óbitos, pela primeira vez, a região da Grande São Paulo (sem a capital), de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

Tanto a capital, quanto o interior têm 166 mil casos, segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Os casos representam 80% dos infectados registrados no estado. O restante - 20% - está na Baixada Santista e na Grande São Paulo.

No interior, o número de óbitos causados pela Covid-19 chegou a 5.616, enquanto que na região metropolitana foram registradas 5.338. A maioria dos óbitos, entretanto, estão registrados na capital paulista, que tem 45% das 19.788 mortes por coronavírus do estado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.