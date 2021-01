BH fará carreata pelo impeachment de Bolsonaro: “Pela saúde e pela vida!”

“Chegou a hora de nos mobilizarmos pelo impeachment do Bolsonaro! Pela saúde e pela vida dos brasileiros! Vacina Já!”, diz a postagem que para convocar a população de Belo Horizonte a fazer uma carreata, no próximo dia 23, pelo impeachment de Jair Bolsonaro edit

247 - A população de Belo Horizonte marcou para as 16h do dia 23 uma carreata para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. A manifestação está sendo organizada por meio de um perfil no Twitter. O texto que convoca para o ato deixa claro seu objetivo.

“Chega de negacionismo da pandemia! Chega de extremismo! Chega de glorificação do autoritarismo! Chega de irresponsabilidade e incompetência! Chegou a hora de nos mobilizarmos pelo impeachment do Bolsonaro! Pela saúde e pela vida dos brasileiros! Vacina Já!”, escreveram os organizadores.

“Como estamos em meio a segunda onda da Covid-19, com o crescimento de casos em Minas Gerais, a única maneira de protestar com segurança é por meio de carreata”, disseram.

Vários internautas marcaram um panelaço para as 20h30 desta sexta-feira (15) com o objetivo de pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a abrir um processo de impeachment de Bolsonaro.

