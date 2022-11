'Perdi minha filha para o ódio', diz mãe de menina assassinada em ataque contra escolas

Apoie o 247

247 - A mãe de Selena Zagrillo, de 12 anos, assassinado no ataque as escolas em Aracuz, no Espírito Santo, disse que perdeu a filha para o ódio.

"A minha filha sempre foi luz e amor, e eu perdi a minha filha para o ódio", afirmou Thais Sagrillo Zucoloto, que contou que a menina estudava seus últimos dias na unidade, porque iria se mudar para a Bahia com a família. A mãe, não estava no Espírito Santo no dia do crime.

"Já chega de tanto ódio gratuito. Minha filha não fez nada. E quantas outras mães estão na mesma situação que eu? Quantas outras vítimas em escolas a gente vai ter? A gente precisa de amor agora, e de paz", clamou.

