Pesquisa aponta empate entre Boulos e Nunes em São Paulo

247 - Levantamento do Paraná Pesquisas mostra um empate técnico entre o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nos principais cenários da disputa pela prefeitura da capital paulista em 2024.

Segundo turno:

A pesquisa ouviu 1.502 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 14 e 19 de fevereiro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%

