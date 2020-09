Pesquisa Atlas/El País já coloca Guilherme Boulos em segundo lugar em São Paulo

Pesquisa divulgada pela Consultoria Atlas apontou que o líder do MTST, Guilherme Boulos (PSOL), aparece em segundo lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 12,4% dos votos, atrás do prefeito Bruno Covas (PSDB), com 16%. Em terceiro lugar está Celso Russomano (Republicanos), com 12,3%, e Márcio França (PSB) em quarto (11,5%) edit