Pesquisa F5 mostra possibilidade de vitória de Zema no 1º turno em Minas Gerais; Kalil é vice-líder

247 - O atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é favorito absoluto para vencer a corrida eleitoral neste ano, mostra pesquisa encomendada pelo Estado de Minas à F5 Atualiza Dados. Ele tem chances de vencer já no primeiro turno.

O levantamento, divulgado neste domingo (20), mostra Zema com 46,8% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil (PSD) - prefeito de Belo Horizonte - com 17,4% e André Janones (Avante), com 7,3%.

Kalil deve contar com o apoio do PT e de outras siglas de esquerda.

Para a vaga de Minas no Senado, o favorito é Cleitinho Azevedo (Cidadania), que tem 10,3% das intenções de voto. Reginaldo Lopes (PT), tem 8,3%.

O levantamento, realizado entre 14 e 17 de fevereiro ouviu 1560 pessoas por telefone. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,5 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) sob o número MG-08290/2022.

