Pesquisa Genial/Quaest em SP aponta Márcio França na liderança pelo Senado

247 - Após o apresentador José Luiz Datena (PSC) desistir de concorrer ao Senado por São Paulo, o ex-governador Márcio França (PSB) assumiu a liderança isolada da disputa, com 27% das intenções de voto, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada pelo jornal O Estado de S.Paulo nesta quinta-feira (7).

Paulo Skaf (Republicanos) aparece em segundo lugar, com 13%, seguido pela deputada federal Carla Zambelli (PL), com 9% e pela deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB), com 7%. Milton Leite (União Brasil) e Aldo Rebelo (PDT) pontuam 5% e 3%, respectivamente.

A pesquisa entrevistou 1.640 pessoas entre os dias 1º a 4 de julho e está registrada no TSE sob os números SP-05318/2022 e BR-03964/2022. A margem de erro é de 2,4 pontos porcentuais e o nível de confiabilidade é de 95%. A coleta de dados foi feita de modo presencial.

