Pesquisa Ibope mostra Celso Russomano na frente em São Paulo

247 – Uma pesquisa feita pelo instituto Ibope e divulgada neste domingo aponta um cenário negativo para a esquerda em São Paulo. "O deputado federal e apresentador de televisão Celso Russomanno, do partido Republicanos, lidera a primeira pesquisa Ibope feita após a confirmação da lista de candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ele tem 24% das intenções de voto e é seguido pelo atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), com 18%. Em terceiro lugar, empatados tecnicamente, aparecem Guilherme Boulos (PSOL), com 8%, e Marcio França (PSB), com 6%", aponta reportagem do Estado de S. Paulo .

Ainda segundo a pesquisa, o PT "desta vez estreia na corrida eleitoral com significativa desvantagem em relação aos líderes. O candidato do partido, Jilmar Tatto, tem apenas 1% das preferências, o mesmo que os “nanicos” Levy Fidelix (PRTB) e Vera Lucia (PSTU)."

"O levantamento do Ibope, feito a pedido da Associação Comercial de São Paulo, mediu também as taxas de rejeição aos candidatos, ao perguntar aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Nesse caso, Russomanno e Bruno Covas também aparecem como líderes, mas em posições invertidas: o prefeito tem 30% e o deputado, 24%", aponta ainda a reportagem.

