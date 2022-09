Pesquisa Quaest mostra empate técnico entre Bolsonaro e Lula em São Paulo

O empate, segundo a pesquisa, ocorre tanto no primeiro quanto no segundo turno edit

247 - Pesquisa Quaest, encomendada pelo banco Genial, divulgada nesta quarta-feira (8) mostra que Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) estão tecnicamente empatados em intenções de voto em São Paulo.

Bolsonaro registra 37% enquanto Lula 36%.

Auxílio Brasil

Entre os eleitores paulistas que recebem o Auxílio Brasil, a maioria prefere Lula.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, Lula e Bolsonaro aparecem novamente empatados, mas desta vez com o petista numericamente à frente.

O ex-presidente registra 43% das intenções de voto contra 42% do atual ocupante do Palácio do Planalto.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de São Paulo presencialmente entre 2 e 5 de setembro. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-04685/2022.

