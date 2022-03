Governador Cláudio Castro lidera no Rio, com Freixo em segundo e Rodrigo Neves em terceiro

O apoio de Lula pode ser decisivo. Com o ex-presidente, Freixo salta de 30% para 41% no segundo turno contra 36% de Castro apoiado por Bolsonaro edit

247 - Pesquisa Quaest presencial divulgada nesta terça-feira (22) mostra que o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), está na dianteira da corrida pela reeleição.

Castro tem 22% das intenções de voto no cenário mais provável - sem a participação de André Ceciliano (PT) - de se consolidar, seguido por Marcelo Freixo (PSB), com 18%, Rodrigo Neves (PDT), com 10%, Felipe Santa Cruz (PSD), 3%, e Paulo Ganime (Novo), com 2%.

Segundo o diretor da Quaest, Felipe Nunes, o "não alinhamento" claro do ex-presidente Lula (PT) e Freixo prejudica o candidato ao governo do Rio. "Entre os eleitores de Lula, 30% votam em Freixo, mas 17% votam em Castro e 14% votam em Rodrigo. Em compensação, o eleitor de Bolsonaro já reconhece Castro como seu candidato: 37% dos bolsonaristas já escolhem Castro", destaca Nunes.

Freixo é também o candidato com maior rejeição.

Quem pode mudar o cenário negativo para Freixo é Lula, aponta Felipe Nunes. "Freixo pode se beneficiar muito, dado que 33% dos eleitores, a maior minoria, preferem que vença um governador mais ligado à Lula. Enquanto 29% preferem que vença um governador mais ligado a Bolsonaro".

Dentre o universo pesquisado, 36% disseram que mudariam o voto para quem Lula apoiar.

O impacto do apoio de Lula fica evidente no segundo turno. Com o apoio do petista, Freixo salta de 30% para 41% no segundo turno contra 36% de Castro apoiado por Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa, patrocinada pela Banco Genial, ouviu 1.200 pessoas presencialmente entre 15 e 18 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07593/2022.

