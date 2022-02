Petrópolis vive tragédia com chuvas e contabiliza 36 mortes. Saiba como ajudar as vítimas (vídeos)

Apoie o 247

ICL

247 - Após a forte chuva torrencial que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e deixou 36 mortos, o prefeito Rubens Bomtempo afirmou que “a cidade não vai funcionar”.

O prefeito declarou situação de calamidade pública depois da tragédia, que aconteceu na tarde de terça-feira (15).

“Basicamente a cidade não vai funcionar. Você não consegue promover a mobilidade na cidade. Temos áreas que a gente não consegue acessar e artérias principais da cidade com barreiras”, disse Bomtempo, em entrevista ao Hora 1, da TV Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Já são 36 mortes confirmadas em Petrópolis. Uma tragédia. Governador acaba de falar em coletiva e garantiu que vai colocar os recursos necessários para ações de resgate e de reconstrução. Vamos acompanhar e cobrar.", disse a deputada Jandira Feghali.

Saiba como ajudar:

Pontos de acolhimento que estão recebendo doações e abrigam desalojados:

Escola Estadual Augusto Meschick

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escola Municipal Alto Independência

Escola Mun. Ana Mohammad

Escola Mun. Doutor Paula Buarque

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escola Mun. Dr. Rubens de Castro Bomtempo

Escola Mun. Duque de Caxias

Escola Mun. Governador Marcello Alencar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escola Mun. Odette Fonseca

Escola Mun. Papa João Paulo II

Escola Mun. Rosalina Nicolay

Escola Municipal Stefan Zweig

Escola Paroquial da Igreja Bom Jesus

Quadra do Boa Esperança Futebol Clube

Salão Paroquial da Igreja São Paulo Apóstolo

O CDDH Petrópolis (Centro de Defesa dos Direitos Humanos) está arrecadando alimentos, cobertores, água potável, itens de higiene pessoal e de limpeza e roupas. As doações podem ser entregues na rua Monsenhor Bacelar, 400, centro (subida do relógio das flores em frente). A doação pode ser feita também em dinheiro na conta do Banco do Brasil do Centro de Defesa dos Direitos Humanos (agência 2885-1 e conta corrente 127599-2). O CNPJ é 27.219.757/0001-27.

A organização comunitária SOserra também está recebendo doações via Pix (24) 99303-8885

A Cáritas Arquidiocesana de Petrópolis está aceitando doações em dinheiro. A transferência pode ser feita para o Banco Bradesco (agência 0814-1 e conta corrente 48500-4).

O clube Botafogo colocou à disposição o estádio Nilton Santos para doações de mantimentos. As entregas podem ser feitas na rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, no portão Norte 2.

A gravidade da crise climática em dois posts:



Hoje, em Petrópolis (RJ), choveu em apenas 6 horas mais do que o esperado para o mês inteiro.



(Segue) pic.twitter.com/BzcMTlDD91 — André Trigueiro (@andretrig) February 15, 2022





Chocada com as imagens que chegam de Petrópolis. Cada ano tudo piora, as mudanças climáticas ficam mais fortes (e mais evidentes) e nada é feito. Nada. Estamos muito lascadas. pic.twitter.com/yvO17fDg2s — Lana 🏳️‍⚧️ LINDA & QUEBRADA (@lanadeholanda) February 16, 2022

Situação gravíssima provocada pelas chuvas em Petrópolis. O governo estadual e federal precisam agir imediatamente para socorrer os moradores da cidade. Falei com o prefeito @rubensbomtempo e vamos ajudar no que for necessário. pic.twitter.com/YJQEH0DvnZ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) February 15, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: