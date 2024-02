PF apreendeu no gabinete de Carlos Bolsonaro "computador guardião", com aviso para não ser conectado à internet

Apoie o 247

247 - A operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal nesta semana nos endereços do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) trouxe à tona um elemento intrigante para os investigadores: um "computador guardião" encontrado em seu gabinete na Câmara dos Vereadores. O dispositivo, um dos nove apreendidos durante a operação, estava identificado com um alerta expresso para não ser conectado à internet, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

O material apreendido foi transferido para Brasília na última terça-feira (30) e desde então está sob análise minuciosa por parte dos investigadores da Polícia Federal. A atenção especial voltada ao "computador guardião" reside na suspeita de que o dispositivo pode ser um depósito de dados sigilosos ligados à denominada "Abin paralela".

A investigação que levou à busca no gabinete do vereador tem como foco um esquema de monitoramento ilegal de autoridades e desafetos de Jair Bolsonaro (PL) conduzido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em seu governo. A apreensão do "computador guardião" levanta a possibilidade de que o dispositivo possa conter informações valiosas que ajudarão a esclarecer os contornos do caso.

A identificação do alerta para não conectar o computador à internet indica um possível grau de confidencialidade e segredo associado ao conteúdo armazenado no dispositivo.

