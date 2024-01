PF conclui inquérito contra Renato Cariani; influenciador e mais dois são indiciados

Apoie o 247

247 - Após uma investigação de dez meses, a Polícia Federal (PF) de São Paulo concluiu um inquérito contra o influenciador fitness Renato Cariani, acusado de desvio de produtos químicos para a produção de toneladas de drogas destinadas ao narcotráfico, informa o g1. O relatório final resultou no indiciamento de Cariani e mais dois amigos pelos crimes de tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Apesar das acusações, a investigação não resultou em pedidos de prisão para os três envolvidos, e todos permanecem respondendo em liberdade. O desfecho da PF foi encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF), que terá a responsabilidade de decidir se apresentará ou não denúncia contra o grupo pelos crimes apontados. A decisão final sobre um possível julgamento ficará a cargo da Justiça Federal, que poderá impor penas de prisão caso os acusados sejam condenados.

Renato Cariani, Fabio Spinola Mota e Roseli Dorth ainda não comentaram o indiciamento.

A investigação da PF destaca que além de Renato Cariani, Fabio Spinola Mota e Roseli Dorth são acusados de utilizar uma empresa química para falsificar notas fiscais de vendas de produtos, alegadamente destinados a multinacionais farmacêuticas. No entanto, os insumos não seguiam para essas empresas, sendo desviados para a produção de cocaína e crack. As drogas resultantes desse esquema alimentavam uma rede criminosa de tráfico internacional, supostamente liderada por facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC).

