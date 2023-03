PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas na Grande BH

Apoie o 247

247 -A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (14) a operação "Flight Level 2" com o objetivo de combater os crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A operação tem o apoio da Receita Federal. As informações são do jornal Estado de Minas.

No total, 25 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Belo Horizonte e região metropolitana, bem como nas cidades de São Paulo e Florianópolis. Adicionalmente, há cinco mandados de prisão preventiva, cinco mandados de prisão temporária, 17 mandados de sequestro de veículos automotores e sete imóveis. De acordo com a PF, as contas bancárias e criptoativos de 34 pessoas físicas e jurídicas estão sendo bloqueados.

As investigações indicam que os indivíduos envolvidos na primeira etapa da operação constituem uma "célula", integrante de uma organização criminosa mais ampla, cujo foco é o tráfico internacional de drogas, a lavagem de dinheiro e delitos financeiros.

A PF faz, também, outra operação nesta terça em conjunto com a Controladoria Geral da União - CGU. A "Operação Onipresente" tem como objetivo investigar a atuação de uma organização criminosa que, de acordo com as apurações, mantém contratos com 74 prefeituras no estado do Espírito Santo e em outras sete unidades da federação.

As informações obtidas durante as investigações revelaram que, por meio de uma extensa rede de influência econômica, diversas pessoas jurídicas associadas ao grupo empresarial investigado utilizavam sua expertise em desenvolvimento de programas de informática, fornecimento de provedores de internet e serviços de consultoria e assessoria de sistemas para manipular processos licitatórios. Essa manipulação ocorria tanto por meio da inclusão de cláusulas restritivas quanto por meio da simulação de concorrência e alternância das empresas contratadas, resultando em fraudes nos procedimentos.

Em Campinas, no interior de São Paulo, a PF deu início outra operação: Malta. Desta vez com o objetivo de prender pessoas envolvidas com crimes violentos de roubo de caminhões e cargas nas rodovias da região de Campinas e Cajamar.

No total, 50 policiais federais e 35 policiais rodoviários dão cumprimento a 21 mandados judiciais, expedidos pela Primeira Vara Judicial Criminal da Comarca de Cajamar (SP), sendo 13 mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Jundiaí e Jarinu, interior do estado de São Paulo.

