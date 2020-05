PF está no gabinete de deputado estadual bolsonarista líder do gabinete do ódio em SP

A PF cumpre, na manhã desta quarta-feira (27), ordens judiciais que visam instruir o inquérito das fake news e realiza buscas no gabinete do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), ligado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) e responsável pelo gabinete do ódio em São Paulo edit

247 - A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (27) ordens judiciais que visam instruir o inquérito das fake news e realiza buscas no gabinete do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), ligado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) e responsável pelo gabinete do ódio em São Paulo

A ordem de busca partiu do ministro do STF, Alexandre de Moraes, segundo informa o jornal Estado de S.Paulo.

Os agentes realizam 29 buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

E março, a justiça havia determinado a quebra do sigilo de computadores usados para disseminar mensagens de ataque ao Supremo Tribunal Federal e a parlamentares do PSL que romperam com o presidente Jair Bolsonaro, como informou o portal Conjur.

A ação investigava a existência de um suposto "gabinete do ódio" que funcionaria nas salas do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), ligado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP), o filho "zero três" do presidente da República.

Garcia seria um braço do tal "gabinete" que funcionaria no Palácio do Planalto. A quebra revelou que a maioria dos IPs (endereço de protocolo da internet, do inglês internet protocol address) são de um provedor público paulista, a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo).

A informação reforça a suspeita dos deputados do PSL que moveram a ação, como os federais por SP Joice Hasselmann e Junior Bozzella, de que os ataques partiram da Assembleia Legislativa paulista. O esquema seria, portanto, financiado com dinheiro público.

Parte dos IPs de onde partiram as mensagens foram acionados em horário de trabalho.

