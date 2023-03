PF prende ex-juiz que levou Porsche e piano apreendidos de Eike Batista

Apoie o 247

247 - Policiais federais prenderam na manhã desta terça-feira (21) no estado do Rio de Janeiro, o ex-juiz federal Flávio Roberto de Souza, de 60 anos. Em dezembro, ele foi condenado em segunda instância jurídica a sete anos de prisão pelo crime de peculato e a um ano por fraude processual.

Em 2015, o então magistrado foi flagrado dirigindo o Porsche do empresário Eike Batista. Flávio Roberto guardou dinheiro apreendido por ordem dele mesmo com o empresário e levou o piano de Eike.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, em 2015, Flávio Roberto se apropriou de parte do valor apreendido quando era juiz titular da 3ª Vara Federal Criminal do Rio. Por ordem do então juiz, a PF recolheu com Eike Batista R$ 90 mil, 2.750 libras esterlinas e 5.442 dólares em espécie, além do piano e do Porsche.

O dinheiro foi guardado na sala de Flávio na 3ª Vara Federal Criminal.

