PF também vai investigar Rosângela Moro no caso Tony Garcia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Policiais federais investigarão a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP) por suposto envolvimento em crimes de concussão, fraude processual, organização criminosa e lavagem de capitais. Outro investigado será o advogado Carlos Zucolotto Júnior, ex-sócio da parlamentar.

Marido de Rosangela, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) também será investigado após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que determinou a abertura de um inquérito com o objetivo de apurar as denúncias de ilegalidades da Operação Lava Jato feitas pelo empresário Tony Garcia. Outros investigados vão ser os ex-procuradores Deltan Dallagnol, Carlos Fernando de Santos Lima, e atual o procurador regional da República Januário Paludo.

continua após o anúncio

O Brasil 247 obteve com exclusividade o acesso à decisão do ministro que determina a abertura do inquérito contra o ex-juiz parcial e procuradores da Lava Jato.

Em entrevista ao 247 no ano passado, o empresário Tony Garcia disse que foi coagido por Moro a forjar informações à revista Veja que pudessem comprometer o ex-ministro José Dirceu (PT). O delator afirmou que, a mando do ex-juiz, gravou de forma ilegal o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) em 2018. Segundo Garcia, Moro chantageou a rede Walmart e também transformou "Curitiba na Guantánamo brasileira".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: