Pico do coronavírus em SP será em maio, mas não se sabe se quarentena será estendida até lá, diz Uip

O infectologista David Uip é coordenador do grupo de enfrentamento à Covid-19 no Estado de São Paulo

247 - O infectologista David Uip afirma que pico da pandemia de coronavírus no estado de São Paulo deve ser em maio. O médico também disse que não se sabe ainda em qual semana do mês e se a quarentena paulista, em vigor até o dia 22 de abril, será estendida até lá.

Uip coordena o grupo de enfrentamento à Covid-19 no Estado de São Paulo. Recém-recuperado da infecção, o médico disse em entrevista à Folha de S. Paulo que o governo paulista não tem planos a longo prazo. “Não dá para fazer essa projeção por enquanto”, disse. Segundo ele, “há duas variáveis importantíssimas: pode surgir antes um medicamento e, depois, a vacina. Não ajuda fazer projeções para mais tempo”.

O infectologista se recusou a comentar as atitudes do governo federal e sobre a possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Eu não quero discutir governo federal”, disse. Porém, queixou-se dos ataques sofridos por bolsonaristas por ter se recusado a dizer se tinha usado ou não cloroquina no seu tratamento.

