Pior cabo eleitoral em São Paulo, Bolsonaro pode enterrar a candidatura de Tarcísio Freitas

247 – Jair Bolsonaro tem uma altíssima rejeição em São Paulo e pode liquidar com as chances eleitorais de seu candidato Tarcísio Freitas. É o que aponta a mais recente pesquisa Datafolha. "Bolsonaro (PL) segue sendo o pior padrinho político para candidatos que disputam cargos no estado de São Paulo, mostra nova pesquisa do Datafolha. Não votariam de forma alguma em um nome apoiado pelo titular do Palácio do Planalto 64% dos paulistas, enquanto 17% talvez pudessem fazê-lo. Outros 17% com certeza seguiriam a indicação e 2% não souberam opinar", aponta reportagem de Igor Gielow, na Folha de S. Paulo.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (30), apontou que Fernando Haddad (PT) tem 48% dos votos válidos. Na segunda posição ficaram o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 18,5% dos votos válidos cada um.

Nos votos totais, o petista conseguiu uma diferença maior do que 20 pontos percentuais para o segundo colocado.

Foram entrevistados 1.806 eleitores de todo o estado de São Paulo entre terça-feira (28) e esta quinta (30). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-02523/2022.

