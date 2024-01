Piso cede durante entrevista coletiva de Tarcísio na Copershow em SP (vídeo)

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), viveu momentos de tensão nesta terça-feira durante a realização de uma entrevista coletiva na 17ª edição da Coopershow, evento voltado para a promoção da inovação e sustentabilidade no agronegócio paulista. A estrutura onde Tarcísio recebeu jornalistas para uma coletiva de imprensa desabou. Ninguém ficou ferido.

O governador, que estava cercado por aliados, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), escapou ileso do incidente. Mesmo diante do grande buraco que se abriu no local, Tarcísio não interrompeu a entrevista.

A viagem do governador à cidade de Cândido Mota visava marcar o início da Coopershow, um evento que destaca a importância da inovação e sustentabilidade para o fortalecimento do setor agropecuário no estado de São Paulo. O incidente, embora tenso, não comprometeu a participação de Tarcísio de Freitas no evento, que prosseguiu conforme programado, desta o jornal O Globo. Assista:

