Pivô de esquema de corrupção no Rio grampeou Witzel e Pastor Everaldo

247 – A crise política no Rio de Janeiro, que pode levar ao impeachment do governador Wilson Witzel, promete novos desdobramentos. Isso porque Edmar Santos, ex-secretário de Saúde, gravou conversas com políticos, incluindo o próprio governador. Edmar foi preso no dia 10 de julho, sob a acusação de ser um dos chefes de um esquema de corrupção que teria desviado R$ 1 bilhão em compras durante a pandemia. É o que informam Vera Araújo e Rafael Souza, em reportagem publicada no Globo.

"Sentindo-se 'fritado' depois que veio à tona o escândalo do superfaturamento de contratos da pasta que comandava, o ex-secretário de Saúde Edmar Santos decidiu seguir o conselho de um deputado com quem costumava conversar sobre a crise. Passou a gravar suas conversas com vários políticos e decidiu guardar o material que, agora, usará para se defender da acusação de que seria o chefe do esquema de desvios de verbas em compras emergenciais para o combate à Covid-19. Ele teria gravado diálogos com o governador Wilson Witzel e o pastor Everaldo Dias Pereira, presidente do PSC", apontam os jornalistas.

