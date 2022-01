Pivô do esquema de corrupção da rachadinha, Queiroz quer ser o deputado mais votado do Rio com apoio do clã Bolsonaro

“Se eu tiver o apoio deles, com certeza serei o deputado mais votado do Rio de Janeiro”, afirmou edit

Apoie o 247

ICL

247 – O policial Fabrício Queiroz, pivô no esquema de corrupção da rachadinha, usado pelo clã Bolsonaro para desviar salários de servidores públicos já fala em ser o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. "Se eu tiver o apoio deles, com certeza serei o deputado mais votado do Rio de Janeiro", afirmou, em entrevista à jornalista Roberta Jansen, do Estado de S. Paulo.

"Queiroz observou, porém, que ainda não conversou com nenhum dos integrantes do clã Bolsonaro sobre a postulação. A avaliação entre aliados de Jair Bolsonaro é que a candidatura poderia gerar desgaste para a campanha à reeleição do presidente", aponta ainda a repórter.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: