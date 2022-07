PL, partido de Bolsonaro, aposta em Gabriel Monteiro, acusado de estupro, como puxador de votos

Além do youtuber que enfrenta um processo na Câmara de Vereadores, o partido aposta suas fichas no sobrenome Bolsonaro para fazer até 15 deputados federais no estado edit

247- O PL conta com pelo menos 200 mil votos para deputado federal para o vereador Gabriel Monteiro, que responde a processo de cassação na Câmara de Vereadores do Rio.

Integrantes do partido, de acordo com o portal da CNN, dizem considerar que o político será um dos puxadores de votos da legenda nas eleições deste ano.

Monteiro responde a processo ético-disciplinar por quebra de decoro após denúncias contra ele envolvem acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet. Ele nega as acusações.

O deputado federal Altineu Côrtes, presidente do PL no Rio, diz que Monteiro ainda “irá apresentar sua defesa e ainda não foi cassado”.

Saiba mais

Gabriel Monteiro (PL) virou réu no processo em que é investigado pelos crimes de importunação e assédio sexual contra uma ex-assessora, de 26 anos de idade. A denúncia do Ministério Público estadual foi recebida pela Justiça no dia 20 deste mês. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, “o processo corre em segredo de Justiça, por se tratar de um crime de violência sexual. Nestes casos deve-se preservar a identidade da vítima.”

Este é o segundo processo, em que Monteiro se torna réu. No primeiro caso ele é acusado de filmar relação sexual com uma adolescente de 15 anos e divulgar em suas redes sociais.

A segunda denúncia foi feita com base no inquérito da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da Polícia Civil, em Jacarepaguá, e apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da zona sul e Barra da Tijuca.

Ex-policial militar, expulso da corporação, Gabriel Monteiro está em seu primeiro mandato e foi o terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro nas últimas eleições municipais. Ele é alvo de denúncias de estupro, assédio sexual e moral e por forjar vídeos na internet. As denúncias foram reveladas em reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, no fim de março.

