PM aplica mata-leão em rapaz negro no interior de SP

Um policial militar aplicou um mata-leão em um homem negro ao tirar o rapaz à força de sua casa no município de João Ramalho, no interior de São Paulo edit

247 - Dois policiais militares tiraram um jovem negro à força de sua casa em João Ramalho, no interior de São Paulo, e um dos PM aplicou um mata-leão no homem. O rapaz teria sido perseguido pelos policiais até sua casa por estar com uma moto sem placa.

Segundo a coluna Painel, no jornal Folha de S.Paulo, o caso teria ocorrido na segunda-feira (20) e a Secretaria de Segurança Pública do estado já teria tido conhecimento.

Os casos de truculência contra homens negros ganharam cada vez mais repúdio da população brasileira a partir de maio, após a morte do homem negro George Floyd, que morreu após ser imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota.

