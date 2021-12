PM de São Paulo agride cidadão com tapa e chute (vídeo)

Apoie o 247

247 - Circula nas redes sociais nesta quinta-feira (9) um vídeo que mostra dois policiais militares de São Paulo fazendo uma abordagem violenta a três cidadãos.

De acordo com as postagens, o caso teria ocorrido neste mês, dezembro, no bairro Jardim Brasil, na zona norte da capital paulista

As imagens mostram três cidadãos parados em frente a dois policiais. Dois homens se afastam e o terceiro pega do policial o que parece ser seu documento ou o documento da moto que estava com ele. Neste momento, o outro PM dá um tapa na cabeça do cidadão.

Em seguida, o policial ainda dá um chute no homem, que parece cair desacordado.

Isto ocorreu no Jardim Brasil - Zona Norte de São Paulo, Dez/2021.

Parece que os documentos do proprietário da moto foram entregues a ele. Se os documentos foram entregues, sinal de que estava tudo certo, né?!

É assim que age a Polícia Militar de São Paulo (@PMESP) @jdoriajr❓ pic.twitter.com/xYbXJom1Yi December 9, 2021

