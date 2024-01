PM de São Paulo anuncia nova Operação Escudo após morte de policial

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar de São Paulo anunciou uma nova Operação Escudo na região do litoral sul do estado, como retaliação ao assassinato do policial militar Marcelo Augusto da Silva, que atuava na Operação Verão. Ele foi baleado na cabeça na madrugada de sexta-feira (26), após uma tentativa de roubo enquanto voltava para casa de moto, segundo o Metrópoles. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse por meio de nota que a operação tem como objetivo identificar e responsabilizar os criminosos envolvidos no caso.

Em julho de 2023, a primeira operação Escudo do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi deflagrada após o assassinato de um agente de segurança no litoral do estado. Contudo, a operação foi alvo de críticas e denúncias de violência extrema, resultando em pelo menos 28 mortes em um mês de atividade, tornando-se a mais letal da polícia paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992. Os policiais envolvidos foram acusados de violações aos direitos humanos, tortura e forjamento de cenas de crime, sendo que alguns deles se tornaram réus em dezembro de 2023.

