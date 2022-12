PM deixa cinco mortos em operação policial na Zona Norte do Rio

Segundo a polícia, um dos mortos, Rodrigo Barbosa Marinho, o Tio Rolinha, era o chefe do tráfico no morro do Juramento edit

247 - Uma operação da Polícia Militar nesta quinta-feira (1) nos morros do Juramento e do Chapadão, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, deixou cinco mortos.

De acordo com a GloboNews, a operação foi conduzida por policiais militares do batalhão de Irajá. Houve troca de tiros e a circulação do metrô ficou paralisada por cerca de uma hora.

Foram mortos na operação: Rodrigo Barbosa Marinho, conhecido como Tio Rolinha -chefe do tráfico no morro do Juramento, segundo a PM -, Hevelton Nascimento Junior, o Badboy, e Cleyton Santos Lima Paulinho, o Milinho. Marcelo Bastos Fernandes, o Ratinho, foi baleado e está internado. Sete fuzis foram apreendidos.

Inicialmente, a PM tinha informado que seis pessoas haviam morrido. Nesta sexta-feira (2), no entanto, a corporação corrigiu o número para cinco mortos e um preso.

