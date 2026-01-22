PM desaparecido após ir lavar os pés em praia é encontrado morto

247 - O policial militar Adhamo Félix dos Santos, de 42 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de terça-feira (20), foi encontrado morto na noite do mesmo dia às margens do Rio Una, na praia da Barra do Una, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O corpo foi localizado por um pescador, encerrando horas de buscas intensas realizadas por forças de segurança.As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Segundo a Polícia Militar, as buscas começaram após o acionamento do Copom ainda na madrugada, quando colegas perceberam que o policial não havia retornado ao local onde estava hospedado. A operação mobilizou equipes terrestres, aquáticas e aéreas, com apoio do helicóptero Águia, além de mergulhadores do Corpo de Bombeiros.Um policial do Núcleo de Apoio Psicossocial também foi deslocado para prestar assistência aos familiares de Adhamo Félix dos Santos, diante do impacto emocional causado pelo desaparecimento e posterior confirmação da morte.O corpo do policial foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para determinar a causa da morte. A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de São Sebastião, que ficará responsável pelas investigações para esclarecer as circunstâncias do caso.

Desaparecimento durante período de folga

Adhamo Félix dos Santos desapareceu por volta das 2h05 da madrugada de terça-feira (20), enquanto estava de folga e integrava o efetivo empregado na Operação Verão. Ele se encontrava na companhia de outros policiais militares na Praia da Barra do Una, local onde estava hospedado temporariamente.De acordo com o relato dos colegas, o policial informou que iria até a foz do Rio Una para lavar os pés e retirar o excesso de areia e sal, hábito que costumava adotar, e que retornaria em seguida. No entanto, após cerca de 15 minutos sem notícias, os demais agentes iniciaram buscas visuais pela região.Sem sucesso, o Copom foi acionado e a área passou a ser vasculhada por equipes especializadas. O trecho onde ocorreu o desaparecimento é conhecido por ser isolado, sem iluminação pública e com baixa visibilidade durante a noite.

Condições adversas no local

A Polícia Militar informou que, no momento do desaparecimento, o mar estava agitado e havia forte correnteza marítima. O Rio Una apresentava profundidade elevada, com condições ambientais consideradas desfavoráveis para banho ou travessia, especialmente durante a madrugada.A principal hipótese investigada pelas autoridades é a de afogamento, embora outras possibilidades ainda não tenham sido oficialmente descartadas. A conclusão dependerá dos laudos periciais elaborados pelo IML e da análise técnica das circunstâncias do local.