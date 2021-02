PM detém 66 pessoas envolvidas em 'carnaval clandestino' na Grande BH

247 - A Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) deteve, na noite do sábado (13), 66 pessoas que estavam em um evento de carnaval clandestino no Bairro Bandeirinhas, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um ônibus de viagem da empresa de transportes Santa Edwiges.

De acordo com o jornal Estado de Minas, um sítio na Estrada dos Gorduras tinha aproximadamente cem pessoas paradas na porta, aguardando a sua vez para entrar na propriedade, quando os policiais chegaram cercando os acessos ao local.



As pessoas que estavam do lado de fora foram dispersadas e, no interior do sítio, foram encontradas outras 66 pessoas que usavam bebidas alcoólicas.

Os agentes usaram um cão farejador Scott e encontraram oito tabletes de maconha, seis pinos de cocaína e sete comprimidos com suspeitas de serem ecstasy.

Na delegacia, os envolvidos foram levados para o juizado especial criminal.

O Conselho Tutelar de Betim foi acionado, porque havia menores de idade, em número ainda não detalhado pelas autoridades. O organizador e outras pessoas envolvidas ao longo da investigação poderão também responder por tráfico de drogas.

