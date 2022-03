PM devolve fuzis usados pela escolta do vereador Gabriel Monteiro

Apoie o 247

247 - Em menos de 24 horas após a apreensão, a Polícia Militar devolveu, nesta quarta-feira (30), dois fuzis usados pela escolta do vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (sem partido). O ex-policial militar é acusado por ex-funcionários de assédio moral e sexual, e de exploração e constrangimento infantil. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam o parlamentar.

De acordo com o site Metrópoles, o armamento foi recolhido nessa terça-feira (29), após denúncias do deputado estadual Giovani Ratinho (Pros). Segundo ele, a escola retirada as armas há 42 dias, porém os militares não eram identificados especificamente na documentação acautelada no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), zona oeste, o que seria irregular.

Em nota, a corporação informou que "a escolta ao referido vereador foi cedida a pedido da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, formalizado em junho do ano passado". "De acordo com o documento, permanecem cedidos 8 policiais para atuar armados em escala definida pelo vereador", continuou.

